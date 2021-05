Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 108 punten voor de Duitse DAX, een plus van 48 punten voor de Franse CAC 40 en een winst van 48 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, met technologiefondsen als grootste verliezers, nadat de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei dat de rente mogelijk iets zal moeten stijgen om te voorkomen dat de economie oververhit raakt.



Een maandag opgenomen gesprek van voormalig Fed-voorzitter Yellen met The Atlantic werd dinsdag uitgezonden. Yellen deed de uitspraak overigens in de bredere context van een toespraak waarin ze ook zei dat inflatie geen probleem zal zijn.

"De aandelenmarkt is voorzichtig", zei Kristina Hooper van Invesco. "Aandelenkoersen zijn immers al dramatisch gestegen en beleggers maken zich zorgen dat het huidige zeer positieve klimaat niet houdbaar is, omdat de staatsschuld stijgt en de belastingen omhoog zullen gaan." Volgens Hooper zijn beleggers ook voorzichtig omdat ze afhankelijk zijn van monetair beleid. "Inflatie die blijft plakken kan om de hoek komen kijken, en dan zal de Fed de schaal met punch misschien wel moeten weghalen."

Intussen deed de Europese Commissie maandag een aanbeveling om de beperkingen te versoepelen zodat toeristen uit meer landen de EU kunnen bezoeken. Mensen die een goedgekeurd vaccin hebben gekregen of die uit een land komen waar de pandemie onder controle is, mogen komen. De Britse handelsminister Liz Truss kondigde een groene lijst van landen waar Britten heen kunnen zonder in quarantaine te hoeven gaan na terugkeer.



De Britse International Airlines Group, met onder andere British Airways, sloot hoger, maar Air France-KLM en Lufthansa eindigden lager.

De Britse industrie zag in april de activiteit aantrekken en kwam met een index van 60,9 uit op het hoogste punt sinds juli 1994.



Bedrijfsnieuws

Infineon Technologies heeft de outlook voor het hele jaar licht verhoogd na sterke cijfers in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Het aandeel sloot toch bijna 6 procent lager.

In Amsterdam verloren technologienamen zoals Adyen, BESI, ASML, ASMI en Prosus flink terrein.

HelloFresh heeft in het eerste kwartaal van 2021 sterk gepresteerd. Het aandeel verloor bijna 7 procent. Rivaal Just Eat Takeaway.com verloor ook in Amsterdam.

Umicore en BASF hebben een wederzijdse niet-exclusieve licentieovereenkomst op patenten afgesloten. Financiële gegevens werden niet bekend gemaakt. Umicore eindigde 2,5 procent lager, BASF verloor 3,5 procent.

Adecco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst en omzet autonoom en op een aangepaste basis zien groeien met een versnelling in maart en april. Het aandeel eindigde ruim 5 procent in de min.

In Frankfurt zakte Merck ook meer dan 5 procent.

Euro STOXX 50 3.925,55 (-1,87%)

STOXX Europe 600 433,65 (-1,43%)

DAX 14.874,55 (-2,38%)

CAC 40 6.251,75 (-0,89%)

FTSE 100 6.928,45 (-0,59%)

SMI 10.970,93 (-1,33%)

AEX 696,98 (-2,13%)

BEL 20 3.952,30 (-1,61%)

FTSE MIB 23.991,24 (-1,76%)

IBEX 35 8.839,00 (-0,62%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag overwegend lager, doordat technologie- en andere groei-aandelen onder druk stonden, na een eerdere golf van optimisme. De industriële Dow Jones-index wist nipt hoger te eindigen.

De grote beurzen bleven in de buurt van hun absolute records, terwijl beleggers sterke economische cijfers en bedrijfsresultaten afwogen tegen zorgen om inflatie en stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in sommige delen van de wereld, met name in India.

"De markt had een sterk herstel al ingeprijsd en de bedrijfsresultaten overtroffen de verwachtingen, maar dat was toch niet genoeg om de indexen nog veel hoger op te stuwen", zei Sophie Chardon van Lombard Odier. "De markt focust nu op de volgende stappen, vooral ten aanzien van beleid. De volgende stap wordt zien hoe de Fed zijn vooruitzichten voor het monetaire beleid aanpast."

Sommige beleggers worden door het verbeterende economische plaatje aangemoedigd om in te zetten op bedrijven die het meest zullen profiteren van dat herstel. Dat betekent dat energie- en bankaandelen sterk stijgen, en technologie-aandelen het minder goed doen.

"De rotatiehandel is terug en zal de komende paar weken aan kracht winnen zei Florent Pochon van Natixis. "Zo lang als centrale banken duivig blijven en je dat combineert met de heropening van de economie, dan zou dat een perfecte dynamiek voor aandelen moeten zijn."

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen deed stof opwaaien met de uitspraak dat de rente in de VS mogelijk iets omhoog zal moeten om economische oververhitting te voorkomen. De minister en voormalig Fed-voorzitter benadrukte tegelijk dat de omvangrijke overheidsinvesteringen die president Joe Biden in gang wil zetten over een lange periode zullen worden uitgesmeerd.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen zoals verwacht licht in maart na een daling in februari, terwijl het Amerikaanse handelstekort in dezelfde maand steeg van 70,5 naar 74,4 miljard dollar. Vooral in de handel met China groeide het tekort, met 6,7 miljard tot 37 miljard dollar. De stimuleringsdollars zetten Amerikaanse consumenten aan tot het kopen van buitenlandse waren, lijkt de eerste conclusie. Onder andere speelgoed, meubels, telefoons en auto's werden aangeschaft uit het buitenland.

Bedrijfsnieuws

Pfizer behaalde in het eerste kwartaal meer winst en omzet dan analisten hadden voorspeld. Er werd 3,5 miljard dollar verdiend, onder andere met het coronavaccin dat Pfizer met BioNTech ontwikkelde. In heel 2021 verwacht Pfizer hieruit een omzet van 26 miljard dollar, wat een stuk hoger is dan eerder geraamd. Daarom verhoogde de farmareus dinsdag zijn outlook. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.

Apotheekketen CVS Health behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht en ook de winst kwam uit boven de marktverwachting. Het aandeel won 4 procent.

Voedselproducent Sysco zag in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een verbetering van de omzettrend nu de economie heropent. In het derde kwartaal tot en met eind maart was nog sprake van een krimp, maar in april zag Sysco een stevige opleving. Het aandeel daalde een procent in de voorbeurshandel omdat de resultaten onder verwachting waren. Het aandeel daalde 1 procent.



Moderna breidt zijn productiefaciliteit in Massachusetts uit, waardoor de productie van zijn coronavaccin ook met 50 procent kan toenemen vanaf eind dit jaar. Het aandeel daalde 7 procent.

Aandelen van Hertz daalden 5 procent in waarde nadat het failliete autoverhuurbedrijf een aangepast voorstel ontving van een aantal financierders om mogelijk een doorstart te kunnen maken.

S&P 500 index 4.164,66 (-0,7%)

Dow Jones index 34.133,03 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.633,50 (-1,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 28.812,63 (-0,8%) (slotstand 30 april)

Shanghai Composite 3.446,86 (-0,8%)

Hang Seng 28.559,80 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2023. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2017 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,2019 op de borden.

USD/JPY Yen 109,30

EUR/USD Euro 1,2023

EUR/JPY Yen 131,40

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten vasteland gesloten (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - April (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - April (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (eur)

11:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 General Motors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)