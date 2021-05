Volgens Yellen moet rente mogelijk iets omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft gezegd dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. In een interview met The Atlantic dat maandag werd opgenomen en dinsdag uitgezonden, zei de minister: "Mogelijk zullen de rentes iets moeten stijgen om te zorgen dat onze economie niet oververhit raakt, hoewel de extra uitgaven relatief klein zijn, vergeleken met de omvang van de economie." Yellen sprak over de plannen van haar regering voor 2,3 biljoen dollar aan overheidinvesteringen in infrastructuur en 1,8 biljoen dollar aan investeringen in gezinnen. Deze voorstellen hebben "hoge prijskaartjes", erkende Yellen, maar ze benadrukte dat de plannen een lange termijn bestrijken. De genoemde uitgaven, die nog goedgekeurd moeten worden, komen bovenop het coronasteunpakket van 1,9 biljoen van de regering Biden dat recent werd goedgekeurd. Yellen was voor haar ministerschap voorzitter van de Federal Reserve, die de monetaire beleidsrente bepaalt in de Verenigde Staten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

