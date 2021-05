Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag opnieuw gestegen, nu handelaren voorzien dat versoepelingen van de beperkingen vanwege het coronavirus in de VS en Europa tot meer vraag naar brandstof zullen leiden in het zomerseizoen, waarin veel mensen op vakantie gaan. "Vanaf nu is de luchtvaart waar je naar moet kijken", zei James Wiliams van WTRG Economics. "Binnenlandse en internationale luchtvaart zullen blijven aantrekken, ondanks de moeilijkheden in India." Williams verwacht dat het Amerikaanse benzineverbruik in de zomer sterk zal oplopen. Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 1,9 procent naar 65,69 dollar op de New York Mercantile Exchange. De wereldwijde standaard, Brent-olie voor levering in juli, steeg bijna 2 procent tot 68,88 dollar. Voor beide contracten was het de hoogste settlement sinds maart. "Europese plannen om de reisbeperkingen terug te draaien klinken als muziek in de oren van de olie-bulls", zei Sophie Griffiths van Oanda. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.