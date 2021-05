Wall Street doet stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdagavond op verlies, onder druk van technologie-aandelen, terwijl beleggers wat stoom afbliezen na een golf van optimisme.

De S&P 500-future stond 1 procent lager, terwijl de Dow Jones-future 0,2 procent verloor en de Nasdaq 2,2 procent.

De grote beurzen stonden nog wel dichtbij hun absolute records, terwijl beleggers sterke economische cijfers en robuuste bedrijfsresultaten afwogen tegen zorgen om inflatie en stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in sommige delen van de wereld, met name in India.

"De markt had een sterk herstel al ingeprijsd en de bedrijfsresultaten overtroffen de verwachtingen, maar dat was toch niet genoeg om de indexen nog veel hoger op te stuwen", zei Sophie Chardon van Lombard Odier. "De markt focust nu op de volgende stappen, vooral ten aanzien van beleid. De volgende stap wordt zien hoe de Fed zijn vooruitzichten voor het monetaire beleid aanpast."

Sommige beleggers worden door het verbeterende economische plaatje aangemoedigd om in te zetten op bedrijven die het meest zullen profiteren van dat herstel. Dat betekent dat energie- en bankaandelen sterk stijgen, en technologie-aandelen het minder goed doen.

"De rotatie-handel is terug en zal de komende paar weken aan kracht winnen zei Florent Pochon van Natixis. "Zo lang als centrale banken duivig blijven en je dat combineert met de heropening van de economie, dan zou dat een perfecte dynamiek voor aandelen moeten zijn."

De euro/dollar verloor 0,4 procent aan waarde op 1,2022.

Een vat WTI-olie werd 2 procent duurder en handelde op 65,80 dollar.

Kwartaalcijfers

Pfizer behaalde in het eerste kwartaal meer winst en omzet dan analisten hadden voorspeld. Er werd 3,5 miljard dollar verdiend, onder andere met het coronavaccin dat Pfizer met BioNTech ontwikkelde. In heel 2021 verwacht Pfizer hieruit een omzet van 26 miljard dollar, wat een stuk hoger is dan eerder geraamd. Daarom verhoogde de farmareus dinsdag zijn outlook. Het aandeel won 0,1 procent.

DuPont heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De winstverwachting voor heel 2021 werd verhoogd. Het aandeel DuPont won 1 procent.

ConocoPhillips presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht, waarbij zeer zwarte cijfers werden geschreven en de winst en omzet beter waren dan de analistenconsensus. Het aandeel steeg 0,2 procent.

Apotheekketen CVS Health behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht en ook de winst kwam uit boven de marktverwachting. Het aandeel won 4 procent.

Voedselproducent Sysco zag in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een verbetering van de omzettrend nu de economie heropent. In het derde kwartaal tot en met eind maart was nog sprake van een krimp, maar in april zag Sysco een stevige opleving. Het aandeel daalde een procent in de voorbeurshandel omdat de resultaten onder verwachting waren. Het aandeel daalde 1,7 procent.

Taxidienst Lyft opent vanavond na het slot in New York de boeken. Het aandeel daalde 3 procent.

Overig bedrijfsnieuws

Moderna breidt zijn productiefaciliteit in Massachusetts uit, waardoor de productie van zijn coronavaccin ook met 50 procent kan toenemen vanaf eind dit jaar. Het aandeel daalde 7 procent.

Aandelen van Hertz daalden 6 procent in waarde nadat het failliete autoverhuurbedrijf een aangepast voorstel ontving van een aantal financierders om mogelijk een doorstart te kunnen maken.