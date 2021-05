AEX sluit lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink gedaald. Bij een slotstand van 696,98 punten, verloor de AEX 2,1 procent. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zorgt een daling onder 699 punten voor wat zwakte. Het nieuwe steunniveau plaatst hij op 690 punten. Volgens Blekemolen is een correctie richting deze niveaus een goed moment om bij te kopen. Technologie was dinsdag vooral de gebeten hond in de AEX, terwijl waarde-aandelen profiteren van het zicht op economisch herstel. "Op de beurzen zien we het optimisme terug bij de value-aandelen die het al een tijdje iets beter doen dan de groei-aandelen", volgens Blekemolen. Investment manager Simon Wiersma van ING wees verder op de toenemende problemen in de aanvoer van producten. "De ernstige chiptekorten zijn het bekendst en nopen zelfs sommige (auto)fabrikanten om de productie tijdelijk stil te leggen. Dat is natuurlijk funest voor omzet en winst. Verder worden de prijzen van halffabricaten en grondstoffen opgestuwd door de tekorten en schaarste. Niet alle bedrijven kunnen deze hogere prijzen doorberekenen aan eindklanten. Stijgende inflatie en dalende winstmarges zijn het gevolg", aldus de marktkenner. Op macro-economisch vlak was het dinsdag relatief rustig. Woensdag verschijnt het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat als voorloper wordt gezien voor het officiële banenrapport van vrijdag. De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,2031 en de WTI-olieprijs steeg 1,2 procent naar 65,29 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een plus van 1,1 procent. Royal Dutch Shell won 0,8 procent. Besi verloor door een ex-dividend notering bijna 6 procent tot 62,76 euro. ING verhoogde wel het koersdoel aanzienlijk van 75,00 naar 90,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 70,00 naar 72,00 euro, maar haalde het aandeel wel van de kooplijst. Prosus, AMSI, ASML en Adyen leverden zo'n tot ruim 6 procent in, met laatstgenoemde als hekkensluiter in de AEX. In de AMX waren de winsten redelijk bescheiden. JDE Peet's was met een plus van 1,1 procent de grootste stijger. Alfen leverde ruim 7 procent in. In de AScX klom Heijmans 2,2 procent na een koersdoelverhoging van ING. Kendrion daalde na rapporteren van kwartaalcijfers ruim 5 procent. ING sprak desondanks van een sterke jaarstart. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de beurzen op Wall Street fors lager. De Nasdaq leverde bijna 3 procent in. De Dow Jones index en S&P 500 stonden gemiddeld een procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.