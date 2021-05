Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteerde de S&P 500-future 0,6 procent lager, terwijl de Dow Jones-future 0,4 procent verloor en de Nasdaq op koers lag voor een 0,9 procent lagere opening.

De beurzen in New York sloten maandag nog overwegend hoger, hoewel techaandelen werden verkocht.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn er voor beleggers een aantal redenen om optimistisch te zijn, zoals het heropenen van economieën en het versoepelen van coronamaatregelen.

Daar staat wel tegenover dat de coronasituatie in India ernstig is, aldus Aslam. Beleggers zijn volgens de marktanalist zeker bezorgd over de impact daarvan op de mondiale economie, hoewel dat momenteel nog niet echt zichtbaar is in het marktsentiment.



Het verbeterde economische herstel is reden voor beleggers om te investeren in bedrijven die het meest zullen profiteren van dat herstel. Dat heeft geleid tot een rally in bijvoorbeeld bank- en energie-aandelen, terwijl techaandelen nu minder snel stijgen.

"De rotatie in aandelen is terug en zal aan momentum winnen in de komende weken", denkt marktstrateeg Florent Pochon van Natixis.

"Zolang de centrale banken accommoderend blijven in combinatie met het heropenen van de economie, dan is dat een perfecte dynamiek voor aandelen", aldus Pochon.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten is opgelopen van 70,5 miljard dollar in februari naar 74,4 miljard dollar in maart. De export steeg in maart met 6,6 procent en de import met 6,3 procent.

Verder verschijnen later vanmiddag nog cijfers over de Amerikaanse fabrieksorders in maart en een inkoopmanagersindex voor de regio New York in april.

De euro/dollar verloor 0,4 procent aan waarde op 1,2022.

Een vat WTI-olie werd 1,3 procent duurder en handelde op 65,31 dollar.

Kwartaalcijfers

Pfizer behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet dan analisten hadden voorspeld. Er werd onder meer 3,5 miljard dollar verdiend met het coronavaccin dat Pfizer met BioNTech ontwikkelde. In heel 2021 verwacht Pfizer hieruit een omzet van 26 miljard dollar, wat een stuk hoger is dan eerder geraamd. Daarom verhoogde de farmareus dinsdag zijn outlook. In de voorbeurshandel noteerde het aandeel 1,0 procent hoger.

DuPont heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De winstverwachting voor heel 2021 werd verhoogd naar een bandbreedte van 3,60 tot 3,75 dollar per aandeel, waar de FactSet-consensus rekende op 3,41 dollar. Het aandeel DuPont gaat dinsdag een licht hogere opening tegemoet.

ConocoPhillips presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht, waarbij zeer zwarte cijfers werden geschreven en de winst en omzet beter waren dan de analistenconsensus. Het aandeel steeg in de voorbeurshandel in New York 1,6 procent.

Apotheekketen CVS Health behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht en ook de winst kwam uit boven de marktverwachting. Het aandeel won voorbeurs 2,2 procent.

Voedselproducent Sysco zag in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een verbetering van de omzettrend nu de economie heropent. In het derde kwartaal tot en met eind maart was nog sprake van een krimp, maar in april zag Sysco een stevige opleving. Het aandeel daalde een procent in de voorbeurshandel omdat de resultaten onder verwachting waren.

Taxidienst Lyft opent vanavond na het slot in New York de boeken.

Overig bedrijfsnieuws

Moderna breidt zijn productiefaciliteit in Massachusetts uit, waardoor de productie van zijn coronavaccin ook met 50 procent kan toenemen vanaf eind dit jaar. Het aandeel daalde voorbeurs 0,6 procent.

Aandelen van Hertz daalden voorbeurs 10 procent in waarde nadat het failliete autoverhuurbedrijf een aangepast voorstel ontving van een aantal financierders om mogelijk een doorstart te kunnen maken.

Slotstanden

De Dow Jones-index sloot maandag 0,7 procent hoger bij een slot van 34.113,23 punten, terwijl hoofdgraadmeter S&P 500 0,3 procent steeg tot 4.192,66 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in bij een slotstand van 13.895,12 punten.