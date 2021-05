Dupont presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dupont heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer zwarte cijfers kunnen schrijven en het daarmee beter gedaan dan verwacht, terwijl de outlook werd verhoogd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het Amerikaanse chemieconcern. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 3.670 miljoen dollar tot 3.976 miljoen dollar. Autonoom was er sprake van een groei met 7 procent. De verwachting vooraf lag op 3.850 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 0,91 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met 0,75 dollar. Outlook De omzet zal in 2021 stijgen naar 15,7 tot 15,9 miljard dollar tegen een eerder verwachting van 15,4 miljard tot 15,6 miljard dollar.



Het operationeel resultaat (EBITDA) komt naar verwachting uit tussen de 3,98 en 4,08 miljard dollar tegen eerder tussen de 3,83 en 3,93 miljard dollar. Het lopende tweede kwartaal is naar verwachting van Dupont goed voor een omzet van 3,925 tot 4,025 miljard dollar met een operationele EBITDA van 990 tot 1.010 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel komt vermoedelijk uit op 0,93 tot 0,95 dollar. Het aandeel Dupont noteerde dinsdag op een plus van 0,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

