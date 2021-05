Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag overwegend lager in een markt die enerzijds macro-economische cijfers zien duiden op een positieve ontwikkeling en anderzijds tekorten, zoals bijvoorbeeld aan halfgeleiders zien ontstaan.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een fractionele plus op 440,04 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,6 procent naar 15.146,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.327,08 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,6 procent naar 7.012,58 punten, nadat de beurzen in Londen maandag gesloten waren vanwege een bank holiday.

De Britse industrie zag in april de activiteit aantrekken en kwam met een index van 60,9 uit op het hoogste punt sinds juli 1994.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vanmiddag uit naar de handelsbalans over maart, de inkoopmanagersindex van New York over april en de fabrieksorders over maart.

Van de Federal Reserve van San Francisco neemt Mary Daly samen met haar collega van de Fed van Minneapolis, Neel Kashkari, deel aan de Economic Club of Minnesota.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het groen op 65,66 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 68,89 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2009. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2034 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2064 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Infineon Technologies heeft de outlook voor het hele jaar verhoogd na sterke cijfers in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. De chipmaker rekent nu op een omzet van ongeveer 11 miljard euro en een aangepaste EBIT-marge van ongeveer 18 procent. Eerder verwachtte het bedrijf een omzet van ongeveer 10,8 miljard euro en een aangepaste EBIT-marge van ongeveer 17,5 procent. De koers van het aandeel noteerde wel 4,6 procent lager.

HelloFresh heeft in het eerste kwartaal van 2021 sterk gepresteerd. De koers van het aandeel noteerde 4,9 procent in het rood.

Umicore en BASF hebben een wederzijdse niet-exclusieve licentieovereenkomst op patenten afgesloten. Financiële gegevens werden niet bekend gemaakt. De koers van het aandeel Umicore noteerde dinsdag 1,2 procent lager, van het aandeel BASF 1,2 procent lager.

Adecco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst en omzet autonoom en op een aangepaste basis zien groeien met een versnelling in maart en april. De koers van het aandeel noteerde 3,8 procent in de min.

In Frankfurt tekende zich geen noemenswaardige plussen op de borden af. De koers van het aandeel Merck KGAA zakte meer dan 3 procent en was na Infineon de sterkste daler.

In Parijs noteerden beduidend meer aandelen koerswinst, onder aanvoering van de koers van het aandeel Vinci dat bijna 3 procent steeg. De koers van het aandeel Bouygues daalde met meer dan 3,5 procent het meest.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De Dow Jones-index won maandag 0,7 procent op 34.113,23 punten, terwijl de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 0,3 procent steeg tot 4.192,66 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in op 13.895,12 punten.