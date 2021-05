Valuta: euro richting steunniveau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ten opzichte van de dollar lager en aan de onderkant van zijn range in een afwachtende markt. "De richting moet deze week worden bepaald door de macro-economische data uit de Verenigde Staten, zoals het banenrapport over april", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO woensdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast staat er nog een aantal beleidsvergaderingen op de agenda, waaronder die voor de centrale bank van Noorwegen", aldus Boele. Voor de euro ligt de technische steun op 1,20 dollar, terwijl de bovenkant van de bandbreedte grofweg wordt begrensd door 1,21 dollar. De Reserve Bank of Australia liet dinsdag het monetaire beleid ongewijzigd. "Wij denken dat deze niet voor 2024 in actie komt", aldus Boele dinsdag. De Britse industrie zag in april de activiteit aantrekken en kwam met een index van 60,9 uit op het hoogste punt sinds juli 1994. In de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar de handelsbalans over maart, de inkoopmanagersindex van New York over april en de fabrieksorders over maart. Van de Federal Reserve van San Francisco neemt Mary Daly samen met haar collega van de Fed van Minneapolis, Neel Kashkari, deel aan de Economic Club of Minnesota. De euro noteerde dinsdag 0,5 procent lager op 1,2005 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8655 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent op 1,3870 dollar. De dollar noteerde op 6,4735 Chinese yuan. De financiële markten van China zijn dinsdag gesloten. De dollar won vandaag 0,3 procent op 109,3910 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

