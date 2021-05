Beursblik: ING verhoogt koersdoel Heijmans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Heijmans verhoogd van 15,25 euro naar 16,75 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin bracht ING in herinnering dat het bouwbedrijf zijn outlook voor dit jaar verhoogde na een goed begin van het jaar. ING verhoogde tevens de taxaties voor de winst per aandeel voor dit jaar met 8,8 procent, met een vlakke omzettrend en een stijging van de nettowinst van naar schatting 11 procent. De koers van het aandeel Heijmans noteerde dinsdag op een rood Damrak 2,2 procent hoger op 13,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

