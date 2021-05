Beursblik: sterke jaarstart Kendrion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug met resultaten die beter waren dan voorzien. Dit oordeelde ING dinsdag in een korte analyse van de kwartaalresultaten van Kendrion. De omzet kwam afgelopen kwartaal 6 procent hoger uit dan ING had voorzien, terwijl het onderliggende operationeel resultaat (EBITDA) met 16,1 miljoen euro flink hoger uitviel dan de door ING vooraf geraamde 11,7 miljoen euro. ING stelde in zijn commentaar dat het tekort aan onderdelen een bekend en mondiaal probleem voor de auto-industrie vormt. Volgens ING ziet het tweede kwartaal er voor Kendrion veelbelovend uit, waarbij de vraag als gevolg van het tekort aan onderdelen mogelijk naar het derde kwartaal verschuift. ING hanteert voor het aandeel Kendrion een koopadvies met een koersdoel van 24,75 euro.



Het aandeel Kendrion noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,0 procent lager op 24,35 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

