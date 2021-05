Beursblik: Kepler Cheuvreux haalt Besi van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het advies voor BE Semiconductor Industries verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging wel van 70,00 naar 72,00 euro. Volgens analist Peter Olofsen is de advieswijziging ingegeven door het idee dat al veel goed nieuws is ingeprijsd en dat de opwaartse bijstelling van de winsttaxaties nu grotendeels achter de rug is. Vorige week daalde het aandeel nog 9 procent, na een update over het eerste kwartaal. Vooral de outlook voor het lopende tweede kwartaal viel tegen. Het aandeel Besi verloor dinsdagochtend nog eens 0,3 procent tot 64,86 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

