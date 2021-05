Infineon Technologies verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Infineon Technologies heeft de outlook voor het hele jaar verhoogd na sterke cijfers in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Dit bleek dinsdagochtend uit een kwartaalupdate van de Duitse chipbakker. In het kwartaal eindigend op 31 maart zag het bedrijf de nettowinst op jaarbasis van 178 miljoen naar 203 miljoen euro stijgen. De omzet steeg ook van nipt 2,0 miljard naar 2,7 miljard euro. Het segmentresultaat van het bedrijf, ook wel de aangepaste EBIT, steeg tot 470 miljoen euro, tegenover 274 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge steeg ook flink van 13,8 naar 17,4 procent. Daarmee heeft Infineon zijn eigen verwachtingen weten te overtreffen. De chipbakker had op een omzet tussen 2,5 en 2,8 miljard euro gerekend, met een aangepaste EBIT-marge van 16,5 procent. Infineon Technologies verwacht dat nettowinst en omzet voor het derde kwartaal sterker zullen stijgen dan eerder verwacht omdat de vraag naar halfgeleiders het aanbod blijft overtreffen. "De halfgeleidermarkt is booming; elektronica die de energietransitie helpt versnellen en het leven op werk en thuis gemakkelijker maakt, blijft erg in trek", aldus CEO Reinhard Ploss. Het bedrijf zei voor het derde kwartaal van boekjaar 2021 te rekenen op een omzet tussen 2,6 miljard en 2,9 miljard euro, met een aangepaste EBIT-marge van ongeveer 18 procent. Voor het hele jaar verhoogde Infineon ook de outlook. De chipbakker rekent nu op een omzet van ongeveer 11 miljard euro en een aangepaste EBIT-marge van ongeveer 18 procent. Eerde verwachtte het bedrijf een omzet van ongeveer 10,8 miljard euro en een aangepaste EBIT-marge van ongeveer 17,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

