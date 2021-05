BAM verkoopt Indonesische dochter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM International heeft een overeenkomst gesloten om dochter PT BAM Decorient Indonesia te verkopen aan het huidige bestuur. Dit maakte de bouwer dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Het bedrijf gaat verder onder de naam PT BAM Decorient Indonesia. In de afgelopen vijftig jaar rondde Decorient Indonesia diverse projecten af, waaronder recent nog de bouw van het grootste IKEA-filiaal in Indonesië. De desinvestering volgt op een eerder besluit van BAM om de activiteiten van BAM International af te bouwen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

