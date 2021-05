Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Corbion verhoogd van 44,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van Berenberg bleken te spreken over de enorme groei binnen Food Solutions in het afgelopen kwartaal. De autonome omzet van 12,4 procent noemde Berenberg "buitengewoon", helemaal in het licht van een moeilijke vergelijkingsbasis. Tot voor kort groeide de omzet uit deze divisie nog met lage enkelcijferige percentages, zo merkten de analisten op. De overige resultaten in het eerste kwartaal noemde Berenberg bemoedigend, maar weinig spectaculair. Berenberg verwacht een dubbelcijferige winstgroei in de komende jaren, maar kijkend naar de waardering van het aandeel houden beleggers daar al rekening mee. Berenberg verhoogde de ramingen voor de winst per aandeel, mede door de hogere marges en autonome groei in Sustainable Food Solutions in combinatie met ietwat hogere kernresultaten. Zodoende kwam Berenberg tot een hoger koersdoel. Het aandeel Corbion sloot maandag 1,2 procent hoger op 49,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

