Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft ook dit keer het monetaire beleid ongewijzigd gelaten. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het rentebeleid blijft nog altijd gehandhaafd zolang de inflatie niet duurzaam tussen de 2 en 3 procent noteert, een niveau dat de bank afhankelijk ziet van de loonontwikkelingen. De RBA verwacht deze situatie niet eerder dan in 2024. De RBA stelde ook deze dinsdag dat de wereldhandel zich van de pandemie herstelt, ofschoon met een onevenwichtig karakter, en voegde toe dat de vooruitzichten voor dit jaar en volgend jaar goed zijn. De wereldgoederenhandel heeft volgens de bank het herstel opgepakt, terwijl grondstofprijzen over het geheel genomen momenteel hoger liggen dan aan het begin van het jaar. Daar staat dan weer wel tegenover dat de inflatie van Australië laag blijft en ook nog altijd onder de doelstelling van 2 procent blijft. De inflatieverwachtingen zijn sinds het begin van het jaar wel opwaarts bijgesteld. Voor het einde van dit jaar gaat de bank uit van een inflatiepeil van 1,5 procent. De gewenste 2 procent wordt door de RBA dinsdag halverwege 2023 verwacht. In juni van dit jaar wordt een korte stijging naar 3 procent verwacht door een tijdelijk effect van teruggedraaide prijsmaatregelen die werden genomen om de pandemie het hoofd te bieden. De lange rente van Australië is na de stijgingen eerder dit jaar als gevolg van het vaccinatie-optimisme gestabiliseerd. De Australische dollar blijft aan de bovenkant van de range van de afgelopen jaren, aldus de bank dinsdag. De economie van Australië heeft zich volgens de RBA sterker hersteld dan verwacht en de verwachting is dat deze trend aanhoudt. De bank stelde de verwachting voor de groei van de economie opwaarts bij naar 4,75 procent voor dit jaar en 3,5 procent voor 2022. Met name op de arbeidsmarkt is het herstel volgens het beleidsorgaan goed zichtbaar, gezien de daling van de werkloosheid onder 5,6 procent eind maart. In februari van dit jaar noteerde de werkloosheid nog 5,8 procent en vertoonde het percentage toen ook al een dalende trend. Het aantal mensen met een baan overstijgt inmiddels het niveau van voor de pandemie-uitbraak. De prognose voor het eind van dit jaar ligt nu op een werkloosheid van 5 procent en 4,5 procent aan het eind van 2022. De huizenmarkt blijft sterk groeien met prijsstijging in alle toonaangevende markten. Ook de hypotheekafgifte steeg, met name in het instapsegment. De RBA zal in juli bekijken of het de lopende obligatie-inkoop een vervolg geeft. Op 30 juni van dit jaar loopt het zogeheten Term Funding Facility af en de bank overweegt geen verlenging van deze voorziening. Tot nog is 100 miljoen Australische dollar opgenomen, waarmee nog eens 100 miljoen resteert als kredietfaciliteit. De Australische dollar daalde dinsdag 0,2 procent naar 0,7745 Amerikaanse dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

