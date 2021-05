Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn de maand mei goed begonnen.

Luc Filip van SYZ Private Banking ziet momenteel meerdere positieve factoren op de beurs spelen, waaronder het winstmomentum bij bedrijven, de heropening van de economie en de uitrol van vaccins. Toch zijn er ook enkele factoren die het sentiment drukken, waaronder de hoge waarderingen en de vooruitzichten voor de inflatie, aldus Filip. "De markt zal alle positieve en negatieve factoren blijven afwegen, maar de positiviteit voert de boventoon", zo stelde Filip.

Beleggers bleken te spreken over macro-economische cijfers over de Europese industrie. De Duitse industrie groeide tussen maart en april iets minder hard, net als die in Frankrijk. In Spanje was sprake van een stevige groei en in Italië en Nederland groeide de industrie zelfs in een recordtempo.

Per saldo was dit voor de inkoopmanagersindex voor de eurozone een verdere stijging in april, hoewel het indexniveau van 62,9 wel nipt onder de 63,3 lag die in een voorlopig cijfer was gemeld. In maart stond de index nog op 62,5.

"De industrie in de eurozone dendert door, met een nieuw PMI record voor de tweede maand op rij in april", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Williamson wees echter ook op de "ongekende" leveringsproblemen waar fabrieken mee kampen, wat leidt tot een record aan onvoltooide orders.

"Het gevolg van een vraag die vooruitloopt op het aanbod zijn hogere prijzen die fabrikanten rekenen", aldus de Markit-econoom. De grote onzekere factor is hoe lang deze opwaartse prijsdruk zal duren en wat consumenten er uiteindelijk van merken.

De Amerikaanse inkoopmanagersindexen toonden vanmiddag een verdeeld beeld van de industrie in de Verenigde Staten. De inkoopdata van Markit lieten tussen maart en april een verdere stijging zien, van 59,1 naar 60,5.

De inkoopmanagersindex van ISM daalde in april onverwacht, maar bleef met een indexniveau van 60,7 wel ruimschoots boven de grens van groei en krimp. Ook Markit en ISM wezen op de mondiale problemen met de leveringsketen.

Na het verschijnen van de tegenvallende ISM inkoopdata, daalde de Amerikaanse tienjaarsrente licht, tot 1,61 procent.

De handelsvolumes op de beurzen bleven vandaag verder beperkt, vanwege de vrije dag in het Verenigd Koninkrijk. Vooral financials vonden maandag de weg omhoog, maar ook techaandelen en aandelen gerelateerd aan de reissector lagen er sterk bij.

Bedrijfsnieuws

KPN werd recent door de combinatie EQT en Stonepeak en het Amerikaanse KKR benaderd voor een overname. Het bestuur van KPN wees beide overnamepogingen af, "aangezien ze geen tastbare en significante toegevoegde waarde opleveren". Een koude douche, schreef Degroof Petercam. "Wij blijven van mening dat de kans op een succesvolle overname van KPN erg klein is", schreef de analist. De zakenbank heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. Het aandeel sloot maandag in Amsterdam 2,6 procent lager op 2,79 euro.

Siemens Healthineers heeft maandag de outlook voor dit jaar opnieuw verhoogd. De Duitse concurrent van het Nederlandse healthtechbedrijf Philips rekent nu voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van van 14 tot 17 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 8 tot 12 procent, terwijl de originele outlook slechts sprak van een groei van 5 tot 8 procent. Het aandeel Siemens Healthineers steeg 2,0 procent in Frankfurt en Philips schreef in Amsterdam 1,7 procent bij.

In de DAX won halfgeleiderproducent Infineon 0,5 procent, terwijl Deutsche Bank 1,8 procent verloor.

ArcelorMittal won 1,7 procent in Parijs, terwijl betaalbedrijf Worldline 1,6 procent liet gaan.

Euro STOXX 50 3.996,23 (+0,5%)

STOXX Europe 600 439,71 (+0,5%)

DAX 15.236,47 (+0,7%)

CAC 40 6.307,90 (+0,6%)

FTSE 100 6.969,81 (+0,1%)

SMI 11.119,00 (+0,9%)

AEX 712,13 (+0,7%)

BEL 20 4.017,06 (+0,1%)

FTSE MIB 24.419,97 (+0,6%)

IBEX 35 8.893,70 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, maar techaandelen werden van hand gedaan.

Beleggers leken vooral cyclische aandelen in te slaan ten koste van techaandelen. Daardoor wist de Dow Jones-index verder te stijgen, terwijl techbeurs Nasdaq een stapje terugdeed ondanks een hogere opening. Verliezen bij techreuzen als Amazon.com, Netflix en Facebook drukten op de index.

Beleggers zijn optimistisch gestemd over de signalen die erop duiden dat de economische groei aantrekt in de meeste ontwikkelde landen, waarbij de winstgroei en positieve verwachtingen van bedrijven bijdraagt aan het optimisme.

Tegelijk maken beleggers zich nog altijd zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus in veel delen van de wereld en de inflatieverwachtingen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ligt een correctie echter op de loer en krijgen beleggers weer meer aandacht voor economische data, nu het gros van de bekende bedrijven zijn kwartaalcijfers heeft bekendgemaakt.

Aslam van AvaTrade kijkt vooral uit naar het banenrapport dat vrijdag verschijnt. "Beleggers zullen dit door de lens van de Federal Reserve bekijken. Volgens de Fed heeft de Amerikaanse economie nog een lange weg te gaan, hoewel de werkloosheidsuitkeringen op het laagste niveau sinds de pandemie staan."

De olieprijs steeg maandag. Op een settlement van 64,49 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. Vorige week steeg de WTI-olieprijs ook al met 2,5 procent en in de maand april zelfs ruim 3 procent.

Analist Robbie Fraser van Schneider Electric waarschuwde evenwel dat het herstel in de vraag naar brandstoffen vanuit India inmiddels compleet teniet is gedaan door het fors oplopende aantal coronabesmettingen in het land. "Als een van de grootste importeurs van ruwe olie ter wereld zijn de pogingen van India om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen enorm belangrijk voor de oliemarkt en de bredere wereldeconomie", aldus Fraser.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com is van plan om een jaar eerder dan verwacht de exclusieve videorechten van Thursday Night Football over te nemen van Fox. Aanvankelijk zou de deal gelden voor footballwedstrijden in seizoen 2023/2024, maar Amazon.com verkrijgt nu ook de rechten voor een seizoen eerder. Er werd niet bekendgemaakt hoeveel de techreus betaalt voor de videorechten. Volgens bronnen tegenover de Wall Street Journal kan het om een bedrag gaan van meer dan een miljard dollar. Amazon.com daalde meer dan twee procent.

Pat Gelsinger verwacht dat het mondiale tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal aanhouden. Dit zei de topman van Intel in een interview op CBS News. Intel probeert de productie op te schalen om het tekort in de auto-industrie op te lossen. De topman is ook bezorgd over het feit dat de sector zo afhankelijk is van de productie in één regio, namelijk Azië. Het aandeel Intel daalde ongeveer een half procent.

In Californië start maandag een rechtszaak tussen Epic Games en Apple. Epic Games maakt het populaire computerspel Fortnite, dat vorig jaar augustus uit de App Store van Apple werd verwijderd toen Epic Games een eigen betalingssysteem wilde introduceren in het spel. Daardoor lopen Apple en ook Google-moeder Alphabet, dat Fortnite eveneens uit zijn appwinkel verwijderde, omzet mis. De rechtszaak neemt naar verwachting zo'n drie weken in beslag. Eind vorige week werd Apple nog op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege misbruik van de machtspositie van zijn App Store bij streamingdiensten als Spotify. Het aandeel Apple sloot krap een procent hoger.

Tesla leverde circa 3,5 procent in na mediaberichten dat de bouw van zijn grote batterijfabriek in Duitsland vertraging oploopt.

De CEO van het Canadese cannabisproducent OrganiGram stapt op. Greg Engel blijft nog wel even aan als speciaal adviseur. Het aandeel daalde ruim vijf procent.

Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer winst geboekt, na het enorme verlies een jaar eerder, en operationeel steeg de winst door. Het aandeel steeg maandag circa anderhalf procent.

Het kwartaalcijferseizoen gaat deze week verder, waarbij onder meer Pfizer, Moderna, Lyft, Uber, General Motors, Nikola en Beyond Meat de boeken openen.

Maandag opende Estee Lauder de boeken. Het cosmeticabedrijf boekte in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar meer winst maar de omzet viel tegen. Het aandeel sloot circa acht procent lager.

S&P 500 index 4.192,66 (+0,3%)

Dow Jones index 34.113,23 (+0,7%)

Nasdaq Composite 13.895,12 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.812,63 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.446,86 (-0,8%)

Hang Seng 28.428,63 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2041. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,2063 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2056 op de borden.

USD/JPY Yen 109,26

EUR/USD Euro 1,2041

EUR/JPY Yen 131,56

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten vasteland gesloten (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April (VK)

14:30 Handelsbalans - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex New York - April (VS)

16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)