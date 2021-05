Boeing verkoopt nog eens vijf vliegtuigen aan Lufthansa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft een overeenkomst gesloten met Lufthansa Group voor de afname van vijf 787-9 Dreamliners. Dit maakte Boeing maandag bekend. Lufthansa plaatste in 2019 al een order voor twintig 787-9-vliegtuigen en met de deal die maandag bekend werd gemaakt komt het totaal aantal bestelde vliegtuigen neer op 25. Volgens Boeing kan de 787-9 twintig procent meer passagiers en 25 procent meer vracht meenemen, terwijl het brandstofgebruik en de uitstoot met 25 procent kan worden teruggebracht ten opzichte van de vliegtuigen die worden vervangen. Lufthansa zegt dankzij de nieuwe vliegtuigen de operationele kosten terug te kunnen brengen. Het aandeel Boeing steeg maandagavond met 0,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

