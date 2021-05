Beursblik: Bank of England gaat mogelijk als eerste taperen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England kondigt later deze week bij zijn rentebesluit mogelijk aan dat het begint met het afbouwen van zijn obligatieopkopen nu de economische outlook in het Verenigd Koninkijk sterk is verbeterd. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het Britse rentebesluit. De belangrijkste rente staat momenteel op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties. Economen van de Japanse bank Nomura verwachten dat de Britse centrale bank de markt zal informeren dat het de wekelijkse QE-opkopen, die momenteel op 4,4 miljard Britse pond staan, na de zomer gaat afbouwen tot een opkoopbedrag van 2,5 miljard pond per week. De economen wijzen erop dat anders dan bij de Federal Reserve en Europese Centrale Bank, het opkoopprogramma van de BoE vastligt qua omvang en tijdsduur. Het huidige opkoopprogramma loopt eind dit jaar af en heeft een vastgestelde omvang van 895 miljard pond. Als de Britse centrale bank niet spoedig begint met het afbouwen van die opkopen, dan eindigt het opkoopprogramma mogelijk voor december, volgens economen van Bank of America, omdat de limiet dan is bereikt. "De BoE zou het tempo van de QE-opkopen met een kwart moeten verlagen van 4,4 miljard tot 3,2 miljard pond per week als het deze week aankondigt te gaan taperen", aldus de Amerikaanse bank. Volgens Bank of America betekent wachten tot juni dat de opkopen mogelijk dusdanig verlaagd moeten worden, dat de beleidsmakers van de BoE besluiten om het opkoopprogramma vroegtijdig stop te zetten. Wil de Britse centrale bank tot eind 2021 obligaties kunnen opkopen, dan zal het ofwel nu moeten beginnen met het terugschroeven van het tempo van die opkopen, of de opkopen moeten verhogen, menen de economen. Dat laatste verwachten economen van ING niet. "Een meer optimistische economische outlook maakt verdere monetaire verruiming onwaarschijnlijk." ING rekent erop dat de BoE daarom bij het rentebesluit inderdaad bekend zal maken dat het zijn opkopen terugschroeft. Daarnaast verwacht de bank lichte opwaartse aanpassingen in de economische ramingen. Nomura verwacht geen grote aanpassingen in de groeiverwachtingen, omdat die in februari al zeer optimistisch waren, waarbij rekening wordt gehouden met herstel naar pre-corona niveaus tegen het eind van het jaar. "We verwachten ook dat de BoE zal vasthouden aan de verwachting dat de inflatie in 2022 en 2023 boven de doelstelling van 2 procent uitkomt", aldus Nomura. De Bank of England komt donderdag om één uur met zijn rentebesluit. Daarbij worden ook nieuwe groei- en inflatieverwachtingen vrijgegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

