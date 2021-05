Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerden de futures op de Nasdaq, S&P 500 en Dow Jones index tot 0,5 procent hoger.

Daarmee lijkt de maand mei positief te beginnen, nadat april ook al een succesvolle maand was voor de drie grote indexen.

Volgens vermogensbeheerder Luc Filip van SYZ Private Banking balanceren de markten tussen pluspunten als sterke kwartaalcijfers, de heropening van de economie en de vaccinuitrol en minpunten als hoge waarderingen en inflatieverwachtingen.

"We zijn van mening dat de positieve elementen het winnen van de negatieve", aldus Filip.

Vanmiddag staan twee inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie in april op de agenda.

"Het economisch momentum is aan het verbeteren maar de grote vraag is: in hoeverre is dit al ingeprijsd?", vraagt Filip van SYZ zich af.

De euro/dollar noteerde maandag licht hoger op 1,2049. Een vat WTI-olie handelde licht lager rond 63,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

CEO Pat Gelsinger van Intel verwacht dat het mondiale tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal aanhouden. Dit zei de topman in een interview op CBS News. Intel probeert de productie op te schalen, om het tekort in de auto-industrie op te lossen. De topman is ook bezorgd over het feit dat de sector zo afhankelijk is van de productie in één regio, namelijk Azië. Het aandeel Intel gaat maandag een licht hogere opening tegemoet.

De CEO van het Canadese cannabisproducent Organigram stapt op. Greg Engel blijft nog wel even aan als speciaal adviseur. Het aandeel daalde in de voorbeurshandel een procent.

Het kwartaalcijferseizoen gaat later deze week verder, waarbij onder meer Pfizer, Moderna, Lyft, Uber, General Motors, Nikola en Beyond Meat de boeken openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,7 procent bij een slot van 4.181,17 punten terwijl de Nasdaq 0,9 procent verloor tot 13.962,68 punten en Dow Jones index 0,5 procent moest laten gaan bij een slotstand van 33.874,85 punten.