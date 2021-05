Valuta: dollar sterker na herbalancering

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar is maandag sterker tegenover de euro na een forse beweging op vrijdagmiddag. Deze beweging lijkt samen te hangen met de herbalancering van beleggingsportefeuilles aan het einde van de maand.

In de voorgaande weken was de euro juist aanzienlijk sterker geworden tegenover de dollar.

"Dan zie je soms aan het eind van de maand dat de koers weer terugspringt in de richting van het maandgemiddelde", zei valuta-analist Stefan Koopman van Rabobank. Professionele beleggers die mandaten hebben voor hun portefeuilleverdeling moeten dan bijvoorbeeld beleggingen in dollars bijkopen omdat door de koersstijging van de euro de weging van de euro-beleggingen te zwaar is geworden.

Vrijdag was de sterkste beweging omhoog voor de dollar in twee maanden tijd, zei Koopman. Deze vond grotendeels plaats rond het sluiten van de markten in Europa. Overigens werd dat maandagochtend weer deels tenietgedaan omdat de euro weer wat aansterkte.

Er was ook wat positief nieuws voor de Europese economie, maar de definitieve cijfers voor de inkoopmanagersindexen voor de Europese industrie waren vooral een bevestiging van de voorlopige cijfers. Ook de Duitse detailhandelsverkopen waren zeer sterk, maar zijn erg volatiel. "Daar kijk ik zelf ook meestal niet naar", zei Koopman.

Vooruitblikkend zijn de Amerikaanse macro-economische cijfers het belangrijkste deze week, zei de marktvorser van Rabobank.

Eerst komt er een inkoopmanagersindex van ISM en vrijdag het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Hier wordt gerekend op een forse groei met 978.000 banen in april, na de 916.000 banen in maart.

"Als dit cijfer inderdaad opnieuw heel sterk uitvalt, dan is dat een bevestiging dat het herstel van de Amerikaanse economie een twee- of misschien wel drietrapsraket lijkt te zijn, waarbij de nieuwe steunronde en de vaccinaties het startsein vormen voor een tweede groeispurt, na de eerdere spurt in het derde kwartaal van vorig jaar en een tussenliggende zwakkere periode", aldus Koopman.

Aanhoudend sterke groei van het aantal banen zal de speculatie ook weer doen aanwakkeren over een mogelijk snellere 'tapering' door de Federal Reserve, dat wil zeggen een terugschroeven van de obligatie-opkopen die de economie moeten aanjagen. Dit kan zorgen voor een verder aansterkende dollar, die volgens Rabobank wel naar een niveau van 1,18 voor een euro kan stijgen.

"De insteek van de stimulering was dat eerst de arbeidsmarkt zou herstellen en daarna de inflatie zou volgen. Nu zitten we in een situatie waarin de inflatie eerst oploopt, door kostengedreven factoren. Hoewel Powell heeft gezegd dat die inflatie geruime tijd boven de doelstelling mag zijn, voordat er over afbouwen wordt nagedacht, blijft de markt die toezegging bevragen", zei Koopman.

Zo is het de vraag of de kostengedreven inflatie wel weer terugzakt, als tegelijkertijd ook de arbeidsmarkt sterk verbetert.

Overigens heeft die arbeidsmarkt nog wel een flink gat te dichten, zei Koopman. Zo is het aantal banen nog 9 miljoen lager dan voor de crisis. "Je hebt dit soort cijfers dus wel nodig voor een snel herstel", zei de analist.

Een tempo van 200.000 of 300.000 banen erbij per maand is onhoudbaar zwak, zeker als je er rekening mee houdt dat de trendmatige groei die er normaal gesproken zou zijn geweest, zonder coronacrisis, eigenlijk ook nog moet worden ingelopen. "Dat is precies waarom minister van financiën Janet Yellen en Fed-voorzitter Jerome Powell alle zeilen bijzetten".

De euro stond maandag op 1,2053 dollar, ruim onder het niveau van vorige week donderdag rond 1,2125, maar wel weer hoger dan vrijdagmiddag, toen de munt zakte tot rond 1,2025. Eind maart stond de euro nog op een dieptepunt onder 1,1750.