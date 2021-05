Europese beurzen starten nieuwe maand terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld op de aandelenmarkten in Europa is maandag rond lunchtijd verdeeld. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent, net als de DAX en CAC 40. In Londen vindt maandag geen handel plaats vanwege een bank holiday.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waarschuwt dat er na drie maanden van stijgingen mogelijk een correctie aankomt.

"Daarbij maken beleggers zich zorgen over de toename van coronabesmettingen in India en hoe deze situatie een grote invloed kan hebben op de mondiale economie", aldus Aslam.

Vanochtend konden beleggers aan de slag met inkoopdata over de industrie in de eurozone. De Duitse industrie groeide tussen maart en april iets minder hard, net als die in Frankrijk. In Spanje was sprake van een stevige groei en in Italië en Nederland groeide de industrie zelfs in een recordtempo.

Per saldo was dit voor de inkoopmanagersindex voor de eurozone een verdere stijging in april, hoewel het indexniveau van 62,9 wel nipt onder de 63,3 lag die in een voorlopig cijfer was gemeld. In maart stond de index nog op 62,5.

"De industrie in de eurozone dendert door, met een nieuw PMI record voor de tweede maand op rij in april", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Williamson wees echter ook op de "ongekende" leveringsproblemen waar fabrieken mee kampen, wat leidt tot een record aan onvoltooide orders.

"Het gevolg van een vraag die vooruitloopt op het aanbod zijn hogere prijzen die fabrikanten rekenen", aldus de Markit-econoom. De grote onzekere factor is hoe lang deze opwaartse prijsdruk zal duren en wat consumenten er uiteindelijk van merken.

De euro/dollar noteerde maandag licht hoger op 1,2049. Een vat WTI-olie handelde licht lager rond 63,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

KPN werd recent door de combinatie EQT en Stonepeak en het Amerikaanse KKR benaderd voor een overname. Het bestuur van KPN wees beide overnamepogingen af, "aangezien ze geen tastbare en significante toegevoegde waarde opleveren". Een koude douche, schreef Degroof Petercam. "Wij blijven van mening dat de kans op een succesvolle overname van KPN erg klein is", schreef de analist. De zakenbank heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. Het aandeel noteerde maandag in Amsterdam 3,5 procent lager op 2,77 euro.

Siemens Healthineers heeft maandag de outlook voor dit jaar opnieuw verhoogd. De Duitse concurrent van het Nederlandse healthtechbedrijf Philips rekent nu voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van van 14 tot 17 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 8 tot 12 procent, terwijl de originele outlook slechts sprak van een groei van 5 tot 8 procent. Het aandeel Siemens Healthineers steeg 0,9 procent in Frankfurt en Philips schreef in Amsterdam 0,8 procent bij.

In de DAX ging halfgeleiderproducent Infineon aan kop met een winst van 0,9 procent, terwijl Deutsche Bank bijna twee procent verloor.

ArcelorMittal ging met een plus van ruim een procent aan kop in Parijs, waar farmaceut Sanofi bijna twee procent liet gaan.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening voor Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,7 procent bij een slot van 4.181,17 punten terwijl de Nasdaq 0,9 procent verloor tot 13.962,68 punten en Dow Jones index 0,5 procent moest laten gaan bij een slotstand van 33.874,85 punten.