Beursblik: april lastig vatbare maand voor beleggers

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) April was voor veel beleggers een maand die moeilijk te vatten was, waarbij veel aandelen redelijk op hun plek bleven. Dit meldde BinckBank maandag in zijn maandoverzicht. De AEX kwam nauwelijks van zijn plaats in april, terwijl de Amerikaanse indexen wel overwegend plussen lieten zien. Onder particuliere beleggers zijn Royal Dutch Shell, ASML en ING opnieuw de meest verhandelde fondsen, terwijl ook Besi en PostNL een plekje hebben in de top tien. In de VS was beursdebutant en cryptofonds Coinbase het meest verhandelbare fonds en deden ook batterij-aandelen als Plug Power en FuellCell Energy en makers van elektrische voertuigen als Tesla en Nio het goed. In Europa viel maaltijdbezorger Deliveroo als veel besproken beursnieuweling op in de toplijst, aldus BinckBank, en deden verder Air France-KLM, Volkswagen en Bayer het goed, zowel qua aandelentransacties als belegd vermogen. Ook bij de trackers waren crypto’s in april opnieuw populair, terwijl de meest verhandelde beleggingsfondsen vooral in de hoek van duurzaam, tech en hoog dividend zaten, aldus BinckBank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

