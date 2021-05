Video: kasstromen en waarderingen energiesector essentieel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Netto-nul-toezeggingen halen de krantenkoppen, na de recente belofte van president Joe Biden om de uitstoot van broeikasgassen in de VS tegen 2030 te halveren. In totaal hebben nu 58 landen, die 54 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies vertegenwoordigen, een netto-nul-doelstelling aangekondigd, en we verwachten nog meer aankondigingen in de aanloop naar de COP26-top in november. De ambitie om tegen 2050 netto nul te bereiken is welkom, maar de weg ernaar toe is een enorme opgave die grote doorbraken in klimaattechnologie vereist. Aangezien 73 procent van de wereldwijde uitstoot komt van de energiesector, zal een grondige herziening van de wereldwijde energiemix een belangrijk stuk van de puzzel zijn. Een grondig begrip van hoe de komende golf van beleidsveranderingen de kasstromen en waarderingen zal raken, zou nu een essentieel onderdeel moeten zijn van elke beleggingsbeslissing. Klik hier voor: kasstromen en waarderingen energiesector essentieel ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

