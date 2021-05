Beursupdate: KPN onderuit op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt mei goed te beginnen. Maandagochtend noteerde de AEX 0,6 procent hoger op 712,03 punten. Het optimisme van beursexperts is voor mei "weer redelijk verdampt", na een plus van 1,1 procent in april. Dit blijkt uit de maandenquête die analist Corne van Zeijl onder beursexperts houdt. "De beurs begon erg optimistisch aan de maand maar aan het einde ging het als een nachtkaarsje uit. Het lag zeker niet aan de kwartaalcijfers. Die waren meer dan goed. En de bedrijven die de mooiste cijfers lieten zien werden daar ook goed voor beloond", aldus Van Zeijl. Van de experts rekent 29 procent op een stijging voor de AEX in mei van meer dan 2 procent en 26 procent voorziet een daling. De experts zijn voor mei "erg enthousiast" over Royal Dutch Shell. Andere namen waarin de experts vertrouwen hebben, zijn Aegon en Unilever. Just Eat Takeaway is volgens de experts hét aandeel om te mijden, net als Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen. De Chinese en Japanse beurs zijn vandaag gesloten, net als Londen. Uit Duitsland kwam het nieuws dat de detailhandelsverkopen in maart hard zijn gestegen. De industrie in de eurozone wist de groei vast te houden, zo bleek uit de inkoopmanagersindex voor de industrie. "De industrie in de eurozone is 'booming', met een nieuw record voor de PMI', aldus econoom Chris Williamson van Markit. Wel waarschuwde Williamson dat de vraag sterker stijgt dan het aanbod, met als gevolg hogere prijzen. Die stijgen zelfs in het hoogste tempo ooit door Markit gemeten. "De grote vraag is hoe lang deze opwaartse prijsdruk zal aanhouden […] en hoeveel consumenten hiervan merken", aldus de econoom. De euro/dollar handelde op 1,2031. Olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers De meeste hoofdfondsen noteerden maandag in het groen. Koplopers waren Signify en Philips met winsten van 2,2 en 1,3 procent. Signify won vrijdag al ruim 7 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. Philips profiteert mogelijk van een outlookverhoging door sectorgenoot Siemens Healthineers vanochtend. Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway daalden maandag 0,3 en 0,4 procent. KPN leverde zelfs 3,9 procent in. KPN werd door de combinatie EQT en Stonepeak en het Amerikaanse KKR benaderd voor een overname. Het bestuur van KPN besloot beide pogingen af te wijzen, "aangezien ze geen tastbare en significante toegevoegde waarde opleveren". Een koude douche, schreef Degroof Petercam. "Wij blijven van mening dat de kans op een succesvolle overname van KPN erg klein is", schreef de analist. De zakenbank heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. In de AMX ging Air France-KLM 1,4 procent hoger en won TKH een procent. JDE Peet's verloor 1,3 procent en Arcadis daalde 2,7 procent, maar die laatste noteert ex-dividend. Bij de smallcaps ging Brunel 1,8 procent hoger en won Neways 1,6 procent. Wereldhave werd 0,7 procent goedkoper. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

