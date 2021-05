Beursupdate: AEX begint mei goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de maand mei goed begonnen. Kort na de openingsgong won de AEX 0,3 procent. De meeste aandelen noteerden in het groen. Koplopers waren Philips, na een outlookverhoging door concurrent Siemens Healthineers, en Heineken met plusjes van 1,3 en 0,9 procent. KPN was de grootste daler met een verlies van 2,5 procent na het afketsen van twee overnamepogingen. In de AMX ging Air France-KLM 0,4 procent hoger. Daarmee was de maatschappij de sterkste daler in de Midkap. Vopak leverde 1,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Mijn-Effecten wees op een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo. Arcadis daalde 2,5 procent maar noteerde ex-dividend. Bij de smallcaps viel Kendrion op met een winst van 2,6 procent. Neways steeg 2,5 procent. BAM verloor 1,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.