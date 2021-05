Nederlandse inkoopmanagersindex naar nieuw record Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in april op een nieuw record uitgekomen. Dit maakten Nevi en Markit maandag bekend. De inkoopmanagersindex steeg van 64,7 in maart naar 67,2 in april, de hoogste stand ooit gemeten. "De ongekende groei van de productie werd gestuwd door grote stijgingen van het aantal orders uit binnen- en buitenland. De werkgelegenheid liet de snelste groei zien in drie jaar en de verlenging van de levertijden was de grootste ooit", aldus Nevi en Markit. "De snelle groei zet nog meer druk op toeleveringsketens", zei sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Het groeiende tekort aan chips belemmert een toenemend aantal producenten van bijvoorbeeld auto's, maar ook de productie van broodroosters, wasmachines en smartphones kan worden geremd. De producent van medische apparatuur Philips vreest dat zelfs de productie van bijvoorbeeld apparatuur die nodig is voor het behandelen van hartstilstanden kan stilvallen. Het lijkt er dus op dat het chiptekort ook Nederlandse machine- en apparatenbouwers kan raken, wat een ernstige belemmering zou kunnen vormen voor een groot aantal Nederlandse bedrijven en hun toeleveranciers. Het is de vraag of ondernemingen de komende maanden de nodige materialen tijdig ontvangen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.