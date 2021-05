DGB dringt verlies terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft in 2020 verlies geleden, hoewel het verlies wel een stuk kleiner was dan in 2019. Dit bleek uit de jaarcijfers die dit weekend werden gepresenteerd. Op een omzet van 1,7 miljoen euro werd een winst na belastingen geboekt van 308.000 euro. Rekening houdend met het aandeel in resultaat van de deelnemingen leed DGB een nettoverlies van 12.000 euro. Een jaar eerder leed DGB nog een verlies van bijna 3,4 miljoen euro. Daarbij meldde DGB dat in de jaarcijfers 2019 een bijzondere waardevermindering is verwerkt van 2,9 miljoen euro. Ook bleek uit de cijfers dat DGB een vordering op oud-topman Mark Logtenberg heeft van bijna 5,7 miljoen euro. De rente op deze lening bedraagt 3 procent op jaarbasis en is over 2020 volledig voldaan. De lening werd op 4 september vorig jaar verstrekt voor de overname van de activiteiten van DGB door Logtenberg. Deze activiteiten zijn gewaardeerd op 14,7 miljoen euro. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Net als een groep andere kleine bedrijven heeft ook DGB moeite een zogeheten OOB-accountant te vinden. "Gezien de relatief kleine omvang van DGB is het lastig om een accountantsorganisatie te vinden die bereid is om de wettelijke controle uit te voeren", schreef DGB. Beursbedrijf Euronext heeft recent gewaarschuwd scherper te gaan toezien op het naleven van zijn regels. Bedrijven die niet tijdig een goedkeurende accountantsverklaring kunnen overleggen komen op het strafbankje, en mogen daar maximaal 24 maanden zitten, waarna hun notering kan worden ingetrokken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

