Intel rekent nog op jarenlang tekort aan halfgeleiders - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Pat Gelsinger van Intel verwacht dat het mondiale tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal aanhouden. Dit zei de topman in een interview op CBS News. Intel probeert de productie op te schalen, om het tekort in de auto-industrie op te lossen. “We hebben nog een paar jaar nodig om aan de stijgende vraag te voldoen”, aldus Gelsinger. De topman zei ook bezorgd te zijn dat de sector zo afhankelijk is van de productie in één regio, "zeker één die zo onvoorspelbaar is als Azië", dat is een groot risico, waarschuwde Gelsinger. Volgens de CEO van Intel waren de VS 25 jaar geleden nog goed voor 37 procent van de wereldwijde productie van chips, maar is dit nu nog maar 12 procent. "Dat klinkt niet goed. En iedereen die naar de aanvoerketen kijkt, zegt 'dat is een probleem'". ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

