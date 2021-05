Beursblik: beursexperts adviseren Shell voor mei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme van beursexperts is voor mei "weer redelijk verdampt", na een plus van 1,1 procent in april. Dit blijkt uit de maandenquête die analist Corne van Zeijl onder beursexperts houdt. "De beurs begon erg optimistisch aan de maand maar aan het einde ging het als een nachtkaarsje uit. Het lag zeker niet aan de kwartaalcijfers. Die waren meer dan goed. En de bedrijven die de mooiste cijfers lieten zien werden daar ook goed voor beloond", aldus Van Zeijl. Van de experts rekent 29 procent op een stijging voor de AEX in mei van meer dan 2 procent en 26 procent voorziet een daling. Top en flop De experts zijn voor mei "erg enthousiast" over Royal Dutch Shell. Andere namen waarin de experts vertrouwen hebben, zijn Aegon en Unilever. Just Eat Takeaway is volgens de experts hét aandeel om te mijden, net als Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

