Week van cijfers en rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor weer een drukke week, met niet alleen bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers, maar ook een aantal rentebesluiten.

"Zowel in de VS als in de eurozone is het vertrouwen in april omhoog geschoten. Consumenten en bedrijven hebben er vertrouwen in dat door een verdere vaccinatie de economie weer van het slot kan", aldus econoom Maarten Leen van ING. Maar ook een forse begrotingsstimulans zorgt volgens Leen voor vertrouwen.

"Omdat de Amerikaanse consument zo vol vertrouwen is, kan ervan worden uitgegaan dat – nu de economie steeds verder van het slot gaat – een flink deel van de sterk opgelopen spaartegoeden alsnog zijn weg naar de winkel zal vinden. Hiermee zal de economische groei verder worden aangezwengeld."

Het sterk gestegen vertrouwen gaat hand in hand met oplopende inflatieverwachtingen, maar volgens Leen lijken zowel in de VS als in de eurozone centrale bankiers hier niet van wakker te liggen.

Agenda

De week start rustig met enkele dividenduitkeringen, waaronder die van AEX-zwaargewicht ASML en cijfers van Kendrion op dinsdag.

Woensdag volgen DSM, Wolters Kluwer, OCI, TKH, Vastned en AMG met cijfers. Donderdag is het ook druk, met ArcelorMittal, ING, BAM, Air France-KLM en ForFarmers die de boeken openen. Vrijdag sluiten Aperam en Eurocommercial Properties de week af met cijfers.

Internationaal is het ook druk, met onder meer Pfizer, Uber, Volkswagen, Moderna, BWM, Siemens en BioNTech die de boeken openen.

Maandag houden Japan en het VK de beurzen gesloten. China blijft zelfs dicht tot donderdag.

Macro-economisch is het een drukke week. Maandag zijn er inkoopmanagerscijfers voor de Europese en Amerikaanse industrie, op woensdag gevolgd door die voor de dienstensector. Die voor het VK komen op respectievelijk dinsdag en donderdag.

Op dinsdag zijn er verder de Amerikaanse fabrieksorders en een rentebesluit uit Australië. Donderdag zijn de Bank of England en de Turkse centrale bank aan de beurt. Ook is er dinsdag een handelsbalans in de VS. Vrijdag volgen Duitsland en China.

Woensdag is er het ADP banenrapport, dat op vrijdag wordt gevolgd door het officiële rapport.

Donderdag zijn er Duitse fabrieksorders en detailhandelsverkopen uit de eurozone. Ook staan de Amerikaanse steunaanvragen dan weer op de rol.

Vrijdag kijkt de markt naar inkoopdata uit Azië en de Duitse en Franse industriële productie.