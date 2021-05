Beursblik: meer omzet en winst bij DSM verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in de eerste maanden van 2021 zowel de omzet als de winstgevendheid zien stijgen. Dit verwachten de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van het speciaalchemiebedrijf. Deze analisten verwachten voor het eerste kwartaal een omzet van 2.150 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 2.045 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Nutrition vermoedelijk 1.656 miljoen euro bij. De aangepaste EBITDA bedroeg afgelopen kwartaal vermoedelijk 423 miljoen euro, 33 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Analisten van Berenberg spraken van "geruststellend saaie" cijfers in aanloop naar het kwartaalrapport. Wel vinden zij de raming voor de aangepaste EBITDA van 423 miljoen euro wat aan de lage kant. 2021 DSM verwacht voor heel dit jaar een dubbelcijferige stijging van de aangepaste EBITDA, dankzij een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Analisten rekenen op een omzet van 8.729 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.728 miljoen euro. DSM publiceert de resultaten over het eerste kwartaal woensdag voorbeurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

