Berkshire Hathaway ziet winst stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer een nettowinst behaald, na het enorme verlies een jaar eerder, en operationeel steeg de winst door. Dit bleek zaterdagmiddag uit de kwartaalcijfers van het investeringsvehikel onder leiding van beursgoeroe Warren Buffett Onder de streep rapporteerde Berkshire in het eerste kwartaal een nettowinst van 11,7 miljard dollar. Een jaar eerder leed Berkshire nog een verlies van krap 50 miljard dollar. Terwijl vorig jaar nog een enorme beleggingsverlies werd geleden, was er afgelopen kwartaal juist sprake van een winst. Vorig jaar waarschuwde Buffett al dat beleggingswinsten- en verliezen een vertekend beeld geven van de werkelijke gang van zaken. Sterker nog, deze cijfers kunnen zelfs "extreem misleidend" zijn, waarschuwde de beursgoeroe. Volgens Buffett kunnen beleggers beter kijken naar de ontwikkeling van het operationele resultaat, omdat dit het beste beeld geeft van hoe het bedrijf zich daadwerkelijk ontwikkelt. Operationeel steeg de winst op jaarbasis van 5,9 miljard tot 7,0 miljard dollar. Alle onderdelen van Berkshire boekten afgelopen kwartaal operationeel winst. Vandaag vindt ook de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire plaats. Vanwege corona is het een virtuele bijeenkomst. Zowel Buffett als Charlie Munger is present vandaag. Om die laatste er ook bij te kunnen laten zijn, vindt de bijeenkomst niet in Omaha plaats, maar in Los Angeles. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

