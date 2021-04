Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Op een settlement van 63,58 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 2,2 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs wel 2,5 procent en in de maand april zelfs ruim 3 procent. Volgens analist Bjornar Tonhaugen van Rystad Energy was de daling vrijdag te verklaren door winstnemingen aan het eind van een goede week voor de oliemarkten. Bovendien is het onderliggende sentiment nog steeds optimistisch, aldus analist Eugen Weinberg van Commerzbank. "De markt kijkt verder dan de huidige zwakte in India die wordt veroorzaakt door de coronapandemie en verwacht dat de vraag sterk zal toenemen en de voorraden verder slinken in de tweede helft van het jaar", aldus Weinberg. Toch ziet de analist van Commerzbank wel enkele risico's voor de olieprijzen, zoals een té optimistische verwachting met betrekking tot de vraag naar olie en mogelijke eerder dan verwachte toenames van de OPEC+ aanbod. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

