Lavide rekent opnieuw op verliesjaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide verwacht dat 2021 opnieuw een verliesjaar wordt. Dit meldde de lege beurshuls vrijdagavond in zijn jaarverslag. "Winstresultaten kunnen pas geboekt worden als een reverse

listing tot nieuwe, winstgevende activiteiten zal leiden", aldus Lavide. In 2020 daalde het eigen vermogen tot 46.000 euro, van 190.000 euro een eind 2019. Onder de streep bleef in 2020 een verlies over van 144.000 euro of 0,03 euro per aandeel. In 2019 kwam het verlies uit op 233.000 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

