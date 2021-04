Jaarvergadering Besi akkoord met dividendvoorstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Besi heeft vrijdag ingestemd met het dividendvoorstel van 1,70 euro per aandeel over 2020. Dit meldde het bedrijf uit Duiven na afloop van de aandeelhoudersvergadering. Het aandeel Besi noteert op 4 mei ex-dividend en de record date is op 5 mei, waarna de dividenduitkering in contanten volgt op 7 mei. Hoewel de aandeelhouders in meerderheid akkoord gingen met alle agendapunten, wist agendapunt 7, namelijk wijzigingen in het bezoldigingsbeleid 2020-2023, niet de benodigde goedkeuring van 75 procent te halen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

