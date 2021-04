Europese beurzen worstelen richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. Bij een slot van 437,39 punten, daalde de Stoxx Europe 600 index 0,3 procent. De Duitse DAX verloor 0,1 procent tot 15.135,91 punten, de Franse CAC 40 ging 0,5 procent lager bij een slotstand van 6.269,48 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent hoger op 6.969,81 punten.



Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rommelig en gemengd einde van de week. Kwartaalcijfers waren deze week over het algemeen wel beter dan verwacht, aldus de marktkenner.



En ondanks de zorgen over de hoge aantallen nieuwe coronabesmettingen in India en Brazilië en strengere maatregelen in Japan en Turkije, is het vertrouwen in het mondiale herstel nog steeds groot, aldus Hewson.



Kijkend naar de maand april begon die goed volgens de marktanalist, maar wist bijvoorbeeld de Britse FTSE 100 zich niet te handhaven boven de 7.000 punten.



Wel steeg de Britse index op maandbasis zo'n 3 procent en deed ook de Franse CAC 40 het goed, met een plus van bijna 3 procent. De Duitse DAX moest het doen met een bescheiden rendement van 0,2 procent in april.



Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor bbp en inflatiecijfers uit de eurozone. In het eerste kwartaal kromp de economie met 0,6 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor en met 1,8 procent op jaarbasis. De bbp-cijfers waren iets beter dan verwacht.



De inflatie in de eurozone liep deze maand verder op, naar 1,6 procent. De voor de Europese Centrale Bank belangrijke kerninflatie bedroeg deze maand 0,8 procent en daarmee een fractie minder dan in maart.



"De eurozone maakte een tweede technische recessie door terwijl de inflatie stijgt", zei econoom Bert Colijn van ING. "De onderliggende veerkracht toont aan dat de economie klaar is voor zijn ietwat late start van het [pandemie] herstel, wat betekent dat het beeld van een matte economie in de eurozone snel zal veranderen", voegde hij toe.



Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe blijft het sentiment in de eurozone evenwel positief omdat de EU nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer en BioNTech verwacht te ontvangen tot en met 2023.



De euro/dollar noteerde op 1,2030. Een vat WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws



Het aandeel AstraZeneca steeg 4,3 procent. De verkoop van belangrijke kankermedicijnen compenseerde in het eerste kwartaal voor de tegenvallende resultaten van zijn omstreden coronavaccin. De farmaceut herhaalde zijn outlook voor het hele boekjaar.



British American Tobacco en Imperial Brands stegen ruim 2 procent, na mediaberichten dat miljardair Kenneth Dart belangen van respectievelijk 7 procent en 3 procent in de twee tabaksbedrijven heeft genomen.



Barclays verloor 7,0 procent. Hoewel de Britse bank de verwachtingen overtrof, dankzij een sterke daling van de voorzieningen voor slechte leningen, daalden de rentebaten.



BNP Paribas daalde 0,8 procent, ondanks beter dan verwachte winstcijfers.



Swiss Re wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen naar winst, waarbij verliezen in verband met het coronavirus en natuurrampen, werden gecompenseerd door sterke onderliggende prestaties in alle activiteiten. Het aandeel won 2,9 procent.



KPN behaalde in het eerste kwartaal aardige resultaten volgens analisten, al bleef de zakelijke markt zwak. Het aandeel steeg 1,3 procent.



Telecombedrijf Proximus behaalde in het afgelopen kwartaal resultaten die conform de verwachting waren. Het aandeel verloor 0,8 procent.



Signify wist in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet te behalen, maar analisten vonden de groei tegenvallend. Het aandeel steeg 7,3 procent.



De omzet van Besi kwam in het afgelopen kwartaal uit aan de onderkant van de eigen outlook, volgens analisten deels te verklaren door de uitgestelde levering van sommige machines. Het aandeel daalde 5,6 procent.



Tussenstand Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa in het rood.

