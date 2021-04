Oranjewoud boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oranjewoud heeft het afgelopen jaar verlies geboekt. Dit meldde het bedrijf, dat bestaat uit Antea Group en Strukton Groep, vrijdag nabeurs op basis van voorlopige resultaten. Het concern boekte het afgelopen boekjaar een verlies van circa 6 miljoen euro. Strukton Groep en het segment Overig boekten in 2020 een netto verlies, zei Oranjewoud. De verliezen zijn volgens het concern met name het gevolg van de impact van de coronaviruspandemie. Antea Group boekte het afgelopen jaar "een solide nettowinst". De voorlopige opbrengsten van contracten met klanten bedroegen in 2020 2,3 miljard euro. Oranjewoud meldde tevens de publicatie van de jaarrekening van 2020 uit te stellen. Het bedrijf blijkt niet in staat om het jaarverslag 2020 voor 1 mei 2021 te publiceren omdat er nog geen accountantscontrole op het jaarverslag heeft plaatsgevonden. Oranjewoud zei serieus in gesprek te zijn met één van de accountantskantoren in Nederland over benoeming voor de audit van het jaarverslag 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

