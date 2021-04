Besi onderuit op lager Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,4 procent tot 707,56 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,1 procent.

Op weekbasis daalde de AEX met 1,2 procent, terwijl de index op maandbasis 0,9 procent won. De AEX noteert dicht onder zijn all time high.

De grote vraag is volgens investment manager Simon Wiersma van ING momenteel hoeveel beter het nog gaat worden? "De centrale banken blijven steun geven aan de koersen met hun stimulerende beleid. En ook de overheden gaan door met stimuleren", aldus de analist. "Dat de obligatierente verder oploopt, maakt nu dan ook veel minder indruk dan eerder dit jaar. Zolang de winsten van bedrijven sneller stijgen dan de rente is er niet zoveel aan de hand", voegde hij toe.

De vergelijkingsbasis om de economische groei en de winstgroei te meten, is volgens Wiersma nu nog gunstig; "een jaar geleden sloeg immers corona toe. Maar de komende kwartalen wordt de vergelijking steeds minder gunstig, naarmate we de pandemie achter ons laten. Dan vergelijk je telkens met een fase waarin de economie al weer beter draaide", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal iets minder hard is gekrompen. Op kwartaalbasis kromp de economie 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een krimp van 1,8 procent.

Tevens werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in april harder zijn gestegen. De inflatie steeg naar 1,6 procent. De werkloosheid daalde de eurozone in maart nipt. Het werkloosheidspercentage bedroeg 8,1 procent, tegen 8,2 procent een maand eerder.

"De eurozone maakte een tweede technische recessie door terwijl de inflatie stijgt", zei econoom Bert Colijn van ING.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de persoonlijke inkomens in maart met maar liefst 21,1 procent zijn gestegen, terwijl de uitgaven met 4,2 procent stegen. De groei van economische activiteit in de regio Chicago noteerde in april op zijn hoogste niveau in bijna 40 jaar, terwijl het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in april nog harder is gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,2030. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2115 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2118 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,8 procent lager.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Signify, na goed ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 7,3 procent. ING sprak van een goede start van het jaar. "Als Signify een structurele groei kan realiseren, dan is de waardering aantrekkelijk", aldus analist Marc Hesselink, die vooralsnog een Houden advies hanteert.

Besi zat na een cijferrapportage juist in de hoek waar de klappen vallen, met een verlies van 5,6 procent. Besi zag de omzet in het eerste kwartaal uitkomen aan de onderkant van de eigen outlook, wat deels te verklaren valt door de uitgestelde levering van sommige machines, zo concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen.

KPN won 1,3 procent en Just Eat Takeaway won 0,1 procent, maar ArcelorMittal daalde 2,6 procent.

In de AMX verloor Corbion 0,7 procent na cijfers en ondanks een outlookverhoging. Corbion verwacht nu een autonome omzetgroei voor de kernactiviteiten van 7 tot 10 procent. Voor het lopende boekjaar werd eerder nog uitgegaan van een autonome omzetgroei bij de kernactiviteiten van 4 tot 7 procent.

Alfen verloor 3,7 procent, terwijl Boskalis 2,5 procent daalde. OCI won 0,9 procent.

In de AScX kon een outlookverhoging van Heijmans in eerste instantie op waardering van beleggers rekenen. Uiteindelijk sloot de bouwer toch nog 0,2 procent lager. Heijmans rekent voor 2021 niet langer op een licht terugvallende omzet. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Heijmans.

Brunel steeg 2,4 procent, Wereldhave won 0,9 procent en Ajax noteerde 0,3 procent hoger. TomTom bungelde met een verlies van 6,7 procent onderaan.

Neways liep na een overnamebod 11,9 procent op. VDL Groep overweegt een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel in contanten.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent lager op 4.178,90 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.