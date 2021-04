ArcelorMittal koppelt kredietfaciliteit aan duurzaamheidsdoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft met zijn kredietverstrekkers overeenstemming bereikt over een aanpassing van eden doorlopende kredietfaciliteit van 5,5 miljard dollar, waardoor die wordt gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen van de staalproducent. Dit meldde het staalbedrijf vrijdag. Het gaat om de berekening van de te betalen rentes, die worden gekoppeld aan de prestaties van ArcelorMittal op het gebied van duurzaamheid en emissiereductie. ArcelorMittal wil zijn CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent hebben teruggedrongen en streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Verder is het bedrijf met zijn kredietverstrekkers overeengekomen dat het convenant voor de schuldratio in het doorlopende krediet komt te vervallen in het geval dat ArcelorMittal een zogeheten investment grade met stabiele outlook krijgt van ten minste twee kredietbeoordelaars. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

