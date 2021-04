Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,5 procent in het rood. De pas op de plaats volgt na het flink hogere slot van Wall Street op donderdag, waarbij de S&P 500 opnieuw op recordniveau sloot. Tekenen dat de economische groei in de Verenigde Staten versnelt, wakkeren de zorgen aan dat de inflatie te ver kan oplopen, gedreven door een aanhoudend tekort aan producten, zoals halfgeleiders, en het vooruitzicht van meer stimuleringsmaatregelen. Hoge aantallen nieuwe coronabesmettingen in India, Brazilië en Japan ondermijnen het sentiment ook, evenals de vrees voor het ontstaan van nieuwe virusvarianten. "Dat zijn de twee thema's waar de markt mee worstelt", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald. "De derde golf is een groot obstakel. Hoe hoger het aantal gevallen, hoe groter de kans is dat er een nieuwe variant wordt gecreëerd die veel van het goede werk dat met de vaccinprogramma's is bereikt teniet kan doen", waarschuwde hij. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de persoonlijke inkomens in maart met 21,1 procent zijn gestegen, terwijl de uitgaven met 4,2 procent stegen. De PCE kernprijsindex steeg in maart op maandbasis met 0,4 procent. Op jaarbasis noteerde de index op 1,8 procent, tegen 1,4 procent in februari. Later op de dag volgen de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen in april. De euro/dollar noteerde op 1,2081. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2115 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2118 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2,4 procent lager. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, dankzij de stijgende olieprijzen en het terugdringen van de kosten. Het aandeel daalde desondanks voorbeurs 0,4 procent. Sectorgenoot Chevron zag het afgelopen kwartaal de winst minder hard dan verwacht dalen, terwijl de omzet wel tegenviel, als gevolg van zwakke volumes bij Downstream en dito marges. Het aandeel verloor voorbeurs 2,4 procent. Ook Colgate-Palmolive presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen steeg voorbeurs 2,1 procent. AbbVie heeft in het eerste kwartaal van 2021 goede resultaten geboekt en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel steeg 1,8 procent. Amazon.com steeg voorbeurs 1,9 procent. De Amerikaanse e-commercegigant heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter gepresteerd dan zijn eigen outlook en de marktverwachting.



Twitter noteerde voorbeurs 12,8 procent lager. De microblogdienst heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet geboekt dan verwacht, maar de groei van het aantal gebruikers lag iets onder de marktverwachting. Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2021 een lagere omzet behaald dan verwacht, onder meer omdat de inkomsten uit virusremmer remdesivir terugliepen. Het aandeel daalde voorbeurs 2,8 procent. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,7 procent hoger op 4.211,47 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 34.060,36 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.082,55 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

