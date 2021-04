AbbVie verhoogt outlook

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft in het eerste kwartaal van 2021 goede resultaten geboekt en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

"We zijn 2021 uitstekend begonnen, met sterke prestaties met onze kerntherapieën, en inkomsten en winstcijfers die in het eerste kwartaal boven onze verwachtingen lagen", aldus CEO Richard Gonzalez in een toelichting.

De winst per aandeel kwam uit op 1,99 dollar, tegenover 2,02 dollar een jaar geleden.

Op aangepaste basis kwam de winst op 2,95 dollar per aandeel uit. Een jaar eerder was dit nog 2,42 dollar per aandeel. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst per aandeel van 2,81 dollar.

De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 13,0 miljard dollar, ofwel een stijging van 51 procent op gerapporteerde basis. Ook dat is beter dan verwacht. De gemiddelde analist rekende op een omzet van 12,8 miljard dollar.

Outlook

AbbVie verhoogde vrijdag de outlook voor het hele boekjaar. De winst per aandeel zal volgens het bedrijf tussen 7,27 en 7,47 dollar uitkomen. Eerder was dit nog tussen 6,69 en 6,89 dollar per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel zal 12,37 en 12,57 dollar bedragen. Dat was in een eerdere raming nog 12,32 tot 12,52 dollar.

CEO Gonzalez zei dat de nieuwe producten van ABbVie "indrukwekkende" prestaties laten zien. Daarbij denkt hij dat een dozijn nieuwe producten in de komende twee jaar goedkeuring zal krijgen van de toezichthouders, waarvan vijf al dit jaar.

Het aandeel AbbVie opent vermoedelijk bijna 2 procent hoger.