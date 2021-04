Meer omzet voor Colgate-Palmolive Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Ondanks een volatiele vraag, dito valutakoersen en stijgende kosten voor grondstoffen en transport, blijft CEO Noel Wallace met vertrouwen vooruitkijken. Colgate-Palmolive boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 681 miljoen dollar, ofwel 0,80 dollar per aandeel, in vergelijking met 715 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg wel, met 6,0 procent, naar 4,3 miljard dollar. Autonoom was de omzetgroei 5,0 procent. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,79 dollar per aandeel op een omzet van 4,2 miljard dollar. Outlook De Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen verwacht nog altijd een autonome omzetgroei in 2021 van 4 tot 7 procent, inclusief een paar procent tegenwind op de valutamarkten. De autonome groei zal tussen de 3 en 5 procent liggen, in lijn met het groeidoel van de onderneming voor de lange termijn. Verder rekent de fabrikant op margegroei en een 0 tot 5 procent hogere winst per aandeel. Op aangepaste basis kan de winst per aandeel zelfs met 5 tot 10 procent stijgen. Het aandeel Colgate-Palmolive noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs een procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

