Chevron overtreft winstverwachting fractioneel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het afgelopen kwartaal de winst minder hard dan verwacht zien dalen, terwijl de omzet wel tegenviel, als gevolg van zwakke volumes bij Downstream en dito marges. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Amerikaanse oliebedrijf. De oliereus schreef de tegenvallende inkomsten toe aan de coronapandemie en de winterstorm in Texas. Topman Mike Wirth meldde dat het bedrijf wel profiteerde van hogere olieprijs en het economische herstel. Chevron boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,38 miljard dollar, ofwel 0,72 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst bij Downstream daalde van 1,1 miljard dollar naar bijna nul dollar. Bij Upstream daalde de winst van 2,9 miljard naar minder dan 2,4 miljard dollar. De aangepaste winst daalde van 1,31 dollar per aandeel naar 0,90 dollar per aandeel, maar overtrof wel de FactSet consensus van 0,89 dollar per aandeel. De omzet van Chevron steeg het afgelopen kwartaal met 1,7 procent tot 32,03 miljard dollar, wat onder de FactSet-consensus was van 32,54 miljard dollar. Dit jaar zal Chevron 43 procent minder investeren dan vorig jaar. Samen met kostenbesparingen moet dit de vrije kasstroom aanjagen. Eerder deze week werd al een dividendverhoging van 4 procent goedgekeurd. Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,0 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.