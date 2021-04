Valuta: eurokracht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op de hoogste koers in twee maanden ten opzichte van de dollar, maar wist dit niet vast te houden. Dit schreven analisten van Monex Europe vrijdag.

"De weerstandslijn van begin maart werd doorbroken […] maar de dollar liep de eerdere verliezen in en de Amerikaanse obligatierente steeg", aldus analist Ima Sammani van Monex.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal iets minder hard is gekrompen. Op kwartaalbasis kromp de economie 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een krimp van 1,8 procent.

Tevens werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in april harder zijn gestegen. De inflatie steeg naar 1,6 procent. De werkloosheid daalde de eurozone in maart nipt. Het werkloosheidspercentage bedroeg 8,1 procent, tegen 8,2 procent een maand eerder.

"De eurozone maakte een tweede technische recessie door terwijl de inflatie stijgt", zei econoom Bert Colijn van ING. "De onderliggende veerkracht toont aan dat de economie klaar is voor zijn ietwat late start van het [pandemie] herstel, wat betekent dat het beeld van een matte economie in de eurozone snel zal veranderen", voegde hij toe.

De Duitse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gekrompen met 1,7 procent en met 3,0 procent op jaarbasis. De Franse economie groeide het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 0,4 procent, maar noteert nog steeds 4,4 onder het pre-coronaniveau in het vierde kwartaal van 2019.

De Franse consumentenprijzen zijn in april verder opgelopen met 1,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis.

Het sentiment in de eurozone blijft volgens Sammani goed, zeker nu er nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer en BioNTech onderweg zijn, zoals Bloomberg berichtte.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,2092. Donderdagavond rond het slot op Wall Street noteerde het muntpaar op 1,2131.