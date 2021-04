Beursupdate: Signify straalt op vlakke beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis, maar op individueel niveau waren er enkele uitschieters, waaronder Signify en Neways. Rond de klok van elf uur koerste de AEX op 710,23 punten.

Analist Jeffrey Halley van Oanda wijst de vlakke koersen in Europa onder meer toe aan macro-economische cijfers uit China en plannen van Chinese toezichthouders om techreuzen in het land aan te pakken. De nieuwe regulering zal onder meer bedrijven als Tencent en ByteDance raken, zo voorzien analisten van SEB.

Uit cijfers bleek dat de toename van de activiteiten in de industrie en dienstensector in China afnam in april. "Het Chinese statistiekbureau verklaarde de terugval door chiptekorten en logistieke verstoringen, hetgeen ook in andere delen van de wereld speelt", aldus Halley. "Europese beleggers namen de sombere stemming in Azië over vanochtend."

"Al met al hebben de Europese beurzen wel een aardige maand achter de rug", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets desondanks.

Beleggers hebben vandaag oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Vanochtend werd al bekend dat de Duitse economie in het eerste kwartaal is gekrompen met 1,7 procent op kwartaalbasis en met 3 procent op jaarbasis. De Franse economie groeide wel, en de Franse consumentenprijzen stegen met 1,3 procent op jaarbasis in april. In de hele eurozone kromp de economie in het eerste kwartaal minder hard, namelijk met 0,6 procent tegen een min van 0,7 procent in het kwartaal ervoor.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in april op jaarbasis met 1,6 procent. In maart was dit 1,3 procent en in februari 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde rond een niveau van 1,2097. De olieprijzen daalden met ruim een procent.

Stijgers en dalers

De handen gingen op elkaar voor de cijfers van verlichtingsspecialist Signify. Het aandeel was afgetekend koploper met een koersstijging van 7,1 procent. ING sprak van een goede start van het jaar. "Als Signify een structurele groei kan realiseren, dan is de waardering aantrekkelijk", aldus analist Marc Hesselink, die vooralsnog een Houden advies hanteert.

Besi zat na een cijferrapportage juist in de hoek waar de klappen vallen, met een verlies van 5,3 procent. Besi zag de omzet in het eerste kwartaal uitkomen aan de onderkant van de eigen outlook, wat deels te verklaren valt door de uitgestelde levering van sommige machines, zo concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. De andere hoofdaandelen noteerden binnen een bandbreedte van een procent ten opzichte van het slot van donderdag.

In de AMX verloor Corbion 0,7 procent na cijfers en ondanks een outlookverhoging. Corbion verwacht nu een autonome omzetgroei voor de kernactiviteiten van 7 tot 10 procent. Voor het lopende boekjaar werd eerder nog uitgegaan van een autonome omzetgroei bij de kernactiviteiten van 4 tot 7 procent.

Alfen daalde 3,2 procent.

In de AScX kon een outlookverhoging van Heijmans op waardering van beleggers rekenen. De bouwer won 0,3 procent. Heijmans rekent voor 2021 niet langer op een licht terugvallende omzet. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Heijmans. Vivoryon verloor juist 3,1 procent, na cijfers.

Neways liep na een overnamebod 12,4 procent op. VDL Groep overweegt een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel in contanten.