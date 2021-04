Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Brunel verhoogd van 11,80 naar 13,00 euro met een verhoging van het advies van Accumuleren naar Kopen. De prestaties van Brunel in het eerste kwartaal waren beter dan KBC had verwacht. Vooral de margestijging viel op. KBC denkt dat Brunel dankzij de kostenbesparingen die het realiseert, de EBIT in 2021 flink zal zien stijgen. Het aandeel Brunel steeg vrijdag 4,0 procent naar 11,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

