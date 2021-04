Beursblik: goede jaarstart Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Signify is het jaar goed gestart met een flink hogere aangepaste EBITA dan verwacht. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. Volgens Hesselink viel de aangepaste EBITA in het afgelopen kwartaal 23 procent hoger uit dan door de consensus werd voorzien. Onderliggend presteerde vooral de divisie Digital Products sterk, aldus ING. De divisie profiteerde van een sterke vraag naar slimme verlichting. Die producten hebben een hoge marge, zo verklaarde Hesselink. ING wees er verder op dat de autonome omzetoutlook voor 2021 met 200 basispunten werd verhoogd vanaf het midden van de bandbreedte en dat de raming voor de aangepaste EBITA-marge met 100 basispunten werd verhoogd. "Dit impliceert dat de consensus voor de aangepaste EBITA voor dit jaar met circa 10 procent omhoog kan", aldus de analist. "We zagen in het verleden vaker dat de omzet van Signify tegenviel, maar dat dit gecompenseerd werd door de marges. We vinden het dan ook bemoedigend dat Signify in het eerste kwartaal de verwachtingen overtrof voor zowel de groei als de marges", aldus Hesselink. "Als Signify een structurele groei kan realiseren, dan is de waardering aantrekkelijk met een rendement op de vrije kasstroom van 10 procent." ING heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 6,6 procent tot 47,02 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

