Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Heijmans

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft na een outlookverhoging door Heijmans het koersdoel voor de bouwer verhoogd. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Luuk van Beek. De analist verhoogde het koersdoel naar 13,50 euro met een onveranderd Houden advies. In plaats van een kleine omzetdaling, rekent de bouwer nu op een vlakke omzet. En in plaats van een stabiele winst, rekent Heijmans nu op een hogere winst. Van Beek sprak van een sterke prestatie in het eerste kwartaal, vooral bij Infra. Daarnaast verwacht de analist dat Heijmans zal blijven profiteren van de sterke vraag naar huizen, wat gunstig uitpakt voor de prijzen. Degroof rekende voor 2021 op een omzetdaling van 3 procent, maar dat kan nu iets opwaarts worden bijgesteld. "We rekenden al op een winstgroei van 7 procent voor 2021." Van Beek is nog altijd voorzichtig ten aanzien van de stikstofkwestie, maar Heijmans lijkt dit meer te beschouwen als een probleem voor de wat langere termijn. "Om die reden verhogen we onze taxaties voor 2022 en daarna licht", aldus de analist. Het aandeel Heijmans won vrijdag 2,1 procent op 13,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

