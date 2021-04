DoorDash kijkt naar Europese overname - media

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De grootste Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash kijkt naar overnames in Europa. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

DoorDash zou volgens één van de bronnen vooral geïnteresseerd zijn in de Duitse- en Britse markt, waar Just Eat Takeaway momenteel marktleider is.

DoorDash kijkt ook naar boodschappenbezorging in Europa, voegde één bron toe.

Het Amerikaanse bedrijf kan ook besluiten op eigen kracht nieuwe markten te betreden zonder overnames, aldus de bronnen tegen Bloomberg.

DoorDash heeft circa 55 procent van de Amerikaanse markt voor maaltijdbezorging in handen en is ook actief in Canada en Australië, maar nog niet in Europa.

De markt voor maaltijdbezorging lijkt te consolideren, met bijvoorbeeld Just Eat Takeaway dat bezig is het Amerikaanse Grubhub in te lijven en Uber dat Postmates al kocht.

Prosus verhoogde onlangs het belang in het Duitse Delivery Hero fors, volgend op de overname van door Delivery Hero van het Zuid-Koreaanse Woowa.

Het belang van Just Eat Takeaway in iFood staat ook in de etalage en een miljardenbieding werd al afgewezen.